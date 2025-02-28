货币 / SPH
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.69 USD 0.16 (0.86%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPH汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点18.51和高点18.76进行交易。
关注Suburban Propane Partners, L.P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH新闻
- Suburban Propane Partners Stock: Too Much Weather Dependence (NYSE:SPH)
- Suburban Propane Partners, L.P. Common Units (SPH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Suburban Propane shares surge despite earnings miss in third quarter
- Suburban Propane Partners LP earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Energy MLP Strategy Q4 2024 Commentary (NYSE:EMO)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
日范围
18.51 18.76
年范围
16.92 22.23
- 前一天收盘价
- 18.53
- 开盘价
- 18.51
- 卖价
- 18.69
- 买价
- 18.99
- 最低价
- 18.51
- 最高价
- 18.76
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- -11.51%
- 年变化
- 3.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值