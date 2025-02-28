QuotazioniSezioni
SPH: Suburban Propane Partners, L.P

18.26 USD 0.60 (3.18%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPH ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.75.

Segui le dinamiche di Suburban Propane Partners, L.P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.26 18.75
Intervallo Annuale
16.92 22.23
Chiusura Precedente
18.86
Apertura
18.75
Bid
18.26
Ask
18.56
Minimo
18.26
Massimo
18.75
Volume
161
Variazione giornaliera
-3.18%
Variazione Mensile
-1.03%
Variazione Semestrale
-13.54%
Variazione Annuale
1.56%
20 settembre, sabato