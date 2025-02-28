Valute / SPH
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.26 USD 0.60 (3.18%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPH ha avuto una variazione del -3.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.75.
Segui le dinamiche di Suburban Propane Partners, L.P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH News
Intervallo Giornaliero
18.26 18.75
Intervallo Annuale
16.92 22.23
- Chiusura Precedente
- 18.86
- Apertura
- 18.75
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Minimo
- 18.26
- Massimo
- 18.75
- Volume
- 161
- Variazione giornaliera
- -3.18%
- Variazione Mensile
- -1.03%
- Variazione Semestrale
- -13.54%
- Variazione Annuale
- 1.56%
20 settembre, sabato