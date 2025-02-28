Devises / SPH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.26 USD 0.60 (3.18%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPH a changé de -3.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.26 et à un maximum de 18.75.
Suivez la dynamique Suburban Propane Partners, L.P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH Nouvelles
- Suburban Propane Partners Stock: Too Much Weather Dependence (NYSE:SPH)
- Suburban Propane Partners, L.P. Common Units (SPH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Suburban Propane shares surge despite earnings miss in third quarter
- Suburban Propane Partners LP earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Energy MLP Strategy Q4 2024 Commentary (NYSE:EMO)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
Range quotidien
18.26 18.75
Range Annuel
16.92 22.23
- Clôture Précédente
- 18.86
- Ouverture
- 18.75
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- Plus Bas
- 18.26
- Plus Haut
- 18.75
- Volume
- 161
- Changement quotidien
- -3.18%
- Changement Mensuel
- -1.03%
- Changement à 6 Mois
- -13.54%
- Changement Annuel
- 1.56%
20 septembre, samedi