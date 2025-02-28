Валюты / SPH
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.53 USD 0.19 (1.01%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPH за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.45, а максимальная — 18.72.
Следите за динамикой Suburban Propane Partners, L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPH
Дневной диапазон
18.45 18.72
Годовой диапазон
16.92 22.23
- Предыдущее закрытие
- 18.72
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Low
- 18.45
- High
- 18.72
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -12.26%
- Годовое изменение
- 3.06%
