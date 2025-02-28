통화 / SPH
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.26 USD 0.60 (3.18%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPH 환율이 오늘 -3.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.26이고 고가는 18.75이었습니다.
Suburban Propane Partners, L.P 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SPH News
일일 변동 비율
18.26 18.75
년간 변동
16.92 22.23
- 이전 종가
- 18.86
- 시가
- 18.75
- Bid
- 18.26
- Ask
- 18.56
- 저가
- 18.26
- 고가
- 18.75
- 볼륨
- 161
- 일일 변동
- -3.18%
- 월 변동
- -1.03%
- 6개월 변동
- -13.54%
- 년간 변동율
- 1.56%
20 9월, 토요일