Währungen / SPH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.86 USD 0.08 (0.43%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPH hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.64 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Suburban Propane Partners, L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH News
- Suburban Propane Partners Stock: Too Much Weather Dependence (NYSE:SPH)
- Suburban Propane Partners, L.P. Common Units (SPH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Suburban Propane shares surge despite earnings miss in third quarter
- Suburban Propane Partners LP earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Energy MLP Strategy Q4 2024 Commentary (NYSE:EMO)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
18.64 18.86
Jahresspanne
16.92 22.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.78
- Eröffnung
- 18.69
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- Tief
- 18.64
- Hoch
- 18.86
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 2.22%
- 6-Monatsänderung
- -10.70%
- Jahresänderung
- 4.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K