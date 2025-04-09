Dövizler / SOS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.89 USD 0.15 (8.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOS fiyatı bugün 8.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.74 ve Yüksek fiyatı olarak 1.97 aralığında işlem gördü.
SOS Limited American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOS haberleri
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
- Dogecoin’s Correction Coming To An End? This Crucial Move Hints At A Bottom For DOGE
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
Günlük aralık
1.74 1.97
Yıllık aralık
1.02 15.51
- Önceki kapanış
- 1.74
- Açılış
- 1.77
- Satış
- 1.89
- Alış
- 2.19
- Düşük
- 1.74
- Yüksek
- 1.97
- Hacim
- 389
- Günlük değişim
- 8.62%
- Aylık değişim
- 57.50%
- 6 aylık değişim
- -61.82%
- Yıllık değişim
- -84.63%
21 Eylül, Pazar