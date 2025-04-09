Devises / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.89 USD 0.15 (8.62%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOS a changé de 8.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.74 et à un maximum de 1.97.
Suivez la dynamique SOS Limited American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SOS Nouvelles
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
Range quotidien
1.74 1.97
Range Annuel
1.02 15.51
- Clôture Précédente
- 1.74
- Ouverture
- 1.77
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Plus Bas
- 1.74
- Plus Haut
- 1.97
- Volume
- 389
- Changement quotidien
- 8.62%
- Changement Mensuel
- 57.50%
- Changement à 6 Mois
- -61.82%
- Changement Annuel
- -84.63%
20 septembre, samedi