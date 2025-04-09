Divisas / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.64 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOS de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.57, mientras que el máximo ha alcanzado 1.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SOS Limited American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SOS News
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
- Dogecoin’s Correction Coming To An End? This Crucial Move Hints At A Bottom For DOGE
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
Rango diario
1.57 1.70
Rango anual
1.02 15.51
- Cierres anteriores
- 1.64
- Open
- 1.63
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.57
- High
- 1.70
- Volumen
- 80
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 36.67%
- Cambio a 6 meses
- -66.87%
- Cambio anual
- -86.67%
