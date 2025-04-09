KurseKategorien
Währungen / SOS
Zurück zum Aktien

SOS: SOS Limited American Depositary Shares

1.86 USD 0.12 (6.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOS hat sich für heute um 6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die SOS Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOS News

Tagesspanne
1.82 1.97
Jahresspanne
1.02 15.51
Vorheriger Schlusskurs
1.74
Eröffnung
1.87
Bid
1.86
Ask
2.16
Tief
1.82
Hoch
1.97
Volumen
211
Tagesänderung
6.90%
Monatsänderung
55.00%
6-Monatsänderung
-62.42%
Jahresänderung
-84.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K