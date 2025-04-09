Währungen / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.86 USD 0.12 (6.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOS hat sich für heute um 6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die SOS Limited American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOS News
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
- Dogecoin’s Correction Coming To An End? This Crucial Move Hints At A Bottom For DOGE
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
Tagesspanne
1.82 1.97
Jahresspanne
1.02 15.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.74
- Eröffnung
- 1.87
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.97
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- 6.90%
- Monatsänderung
- 55.00%
- 6-Monatsänderung
- -62.42%
- Jahresänderung
- -84.88%
