SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.64 USD 0.03 (1.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOS за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.50, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой SOS Limited American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOS
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
- Dogecoin’s Correction Coming To An End? This Crucial Move Hints At A Bottom For DOGE
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
Дневной диапазон
1.50 1.72
Годовой диапазон
1.02 15.51
- Предыдущее закрытие
- 1.61
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.50
- High
- 1.72
- Объем
- 188
- Дневное изменение
- 1.86%
- Месячное изменение
- 36.67%
- 6-месячное изменение
- -66.87%
- Годовое изменение
- -86.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.