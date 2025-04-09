통화 / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.89 USD 0.15 (8.62%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOS 환율이 오늘 8.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.74이고 고가는 1.97이었습니다.
SOS Limited American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SOS News
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
일일 변동 비율
1.74 1.97
년간 변동
1.02 15.51
20 9월, 토요일