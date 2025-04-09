クォートセクション
通貨 / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares

1.74 USD 0.10 (6.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOSの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり1.65の安値と2.00の高値で取引されました。

SOS Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.65 2.00
1年のレンジ
1.02 15.51
以前の終値
1.64
始値
1.79
買値
1.74
買値
2.04
安値
1.65
高値
2.00
出来高
220
1日の変化
6.10%
1ヶ月の変化
45.00%
6ヶ月の変化
-64.85%
1年の変化
-85.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K