SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.74 USD 0.10 (6.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOSの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり1.65の安値と2.00の高値で取引されました。
SOS Limited American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.65 2.00
1年のレンジ
1.02 15.51
- 以前の終値
- 1.64
- 始値
- 1.79
- 買値
- 1.74
- 買値
- 2.04
- 安値
- 1.65
- 高値
- 2.00
- 出来高
- 220
- 1日の変化
- 6.10%
- 1ヶ月の変化
- 45.00%
- 6ヶ月の変化
- -64.85%
- 1年の変化
- -85.85%
