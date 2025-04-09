Moedas / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.69 USD 0.05 (3.05%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOS para hoje mudou para 3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.65 e o mais alto foi 2.00.
Veja a dinâmica do par de moedas SOS Limited American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SOS Notícias
- SOS Limited stock plunges after announcing $7.5 million offering
- SOS Limited prices $7.5 million registered direct offering
- SOS Limited Reports 2024 Financial Results
- Dogecoin’s Correction Coming To An End? This Crucial Move Hints At A Bottom For DOGE
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
Faixa diária
1.65 2.00
Faixa anual
1.02 15.51
- Fechamento anterior
- 1.64
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.65
- High
- 2.00
- Volume
- 205
- Mudança diária
- 3.05%
- Mudança mensal
- 40.83%
- Mudança de 6 meses
- -65.86%
- Mudança anual
- -86.26%
