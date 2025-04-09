Valute / SOS
SOS: SOS Limited American Depositary Shares
1.89 USD 0.15 (8.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOS ha avuto una variazione del 8.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.97.
Segui le dinamiche di SOS Limited American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOS News
Intervallo Giornaliero
1.74 1.97
Intervallo Annuale
1.02 15.51
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.77
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Minimo
- 1.74
- Massimo
- 1.97
- Volume
- 389
- Variazione giornaliera
- 8.62%
- Variazione Mensile
- 57.50%
- Variazione Semestrale
- -61.82%
- Variazione Annuale
- -84.63%
21 settembre, domenica