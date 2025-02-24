SOJE fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4090 ve Yüksek fiyatı olarak 19.5270 aralığında işlem gördü.

Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.