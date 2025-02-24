FiyatlarBölümler
Dövizler / SOJE
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N

19.5200 USD 0.0034 (0.02%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOJE fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4090 ve Yüksek fiyatı olarak 19.5270 aralığında işlem gördü.

Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
19.4090 19.5270
Yıllık aralık
16.9900 22.2689
Önceki kapanış
19.5166
Açılış
19.5186
Satış
19.5200
Alış
19.5230
Düşük
19.4090
Yüksek
19.5270
Hacim
45
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
7.08%
6 aylık değişim
6.09%
Yıllık değişim
-11.83%
21 Eylül, Pazar