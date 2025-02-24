Dövizler / SOJE
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N
19.5200 USD 0.0034 (0.02%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOJE fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.4090 ve Yüksek fiyatı olarak 19.5270 aralığında işlem gördü.
Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
19.4090 19.5270
Yıllık aralık
16.9900 22.2689
- Önceki kapanış
- 19.5166
- Açılış
- 19.5186
- Satış
- 19.5200
- Alış
- 19.5230
- Düşük
- 19.4090
- Yüksek
- 19.5270
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 7.08%
- 6 aylık değişim
- 6.09%
- Yıllık değişim
- -11.83%
21 Eylül, Pazar