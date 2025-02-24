CotizacionesSecciones
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N

19.6050 USD 0.0150 (0.08%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SOJE de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.5000, mientras que el máximo ha alcanzado 19.7398.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
19.5000 19.7398
Rango anual
16.9900 22.2689
Cierres anteriores
19.5900
Open
19.5800
Bid
19.6050
Ask
19.6080
Low
19.5000
High
19.7398
Volumen
46
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
7.54%
Cambio a 6 meses
6.55%
Cambio anual
-11.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B