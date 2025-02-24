Валюты / SOJE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N
19.5900 USD 0.0600 (0.31%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOJE за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.4707, а максимальная — 19.5900.
Следите за динамикой Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOJE
- Southern Company: AI Growth, Solar, And Going Nuclear (NYSE:SO)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Franklin Managed Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FBLAX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- A Pair Trade Opportunity By The Southern Company Baby Bonds (NYSE:SO)
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- LVHD: Seeking Low Volatility In High Dividends With Average Result
Дневной диапазон
19.4707 19.5900
Годовой диапазон
16.9900 22.2689
- Предыдущее закрытие
- 19.5300
- Open
- 19.5699
- Bid
- 19.5900
- Ask
- 19.5930
- Low
- 19.4707
- High
- 19.5900
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 7.46%
- 6-месячное изменение
- 6.47%
- Годовое изменение
- -11.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.