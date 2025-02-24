Devises / SOJE
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N
19.5200 USD 0.0034 (0.02%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOJE a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.4090 et à un maximum de 19.5270.
Suivez la dynamique Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
19.4090 19.5270
Range Annuel
16.9900 22.2689
- Clôture Précédente
- 19.5166
- Ouverture
- 19.5186
- Bid
- 19.5200
- Ask
- 19.5230
- Plus Bas
- 19.4090
- Plus Haut
- 19.5270
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- 0.02%
- Changement Mensuel
- 7.08%
- Changement à 6 Mois
- 6.09%
- Changement Annuel
- -11.83%
20 septembre, samedi