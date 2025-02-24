KurseKategorien
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N

19.5166 USD 0.0884 (0.45%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOJE hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4300 bis zu einem Hoch von 19.5600 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.4300 19.5600
Jahresspanne
16.9900 22.2689
Vorheriger Schlusskurs
19.6050
Eröffnung
19.4775
Bid
19.5166
Ask
19.5196
Tief
19.4300
Hoch
19.5600
Volumen
57
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
7.06%
6-Monatsänderung
6.07%
Jahresänderung
-11.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K