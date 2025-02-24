Währungen / SOJE
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N
19.5166 USD 0.0884 (0.45%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOJE hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.4300 bis zu einem Hoch von 19.5600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.4300 19.5600
Jahresspanne
16.9900 22.2689
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.6050
- Eröffnung
- 19.4775
- Bid
- 19.5166
- Ask
- 19.5196
- Tief
- 19.4300
- Hoch
- 19.5600
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 7.06%
- 6-Monatsänderung
- 6.07%
- Jahresänderung
- -11.85%
