SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N
19.5600 USD 0.0450 (0.23%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOJE para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.4775 e o mais alto foi 19.5600.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
19.4775 19.5600
Faixa anual
16.9900 22.2689
- Fechamento anterior
- 19.6050
- Open
- 19.4775
- Bid
- 19.5600
- Ask
- 19.5630
- Low
- 19.4775
- High
- 19.5600
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 7.30%
- Mudança de 6 meses
- 6.30%
- Mudança anual
- -11.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh