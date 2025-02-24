クォートセクション
SOJE: Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated N

19.5166 USD 0.0884 (0.45%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOJEの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり19.4300の安値と19.5600の高値で取引されました。

Southern Company (The) Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Nダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.4300 19.5600
1年のレンジ
16.9900 22.2689
以前の終値
19.6050
始値
19.4775
買値
19.5166
買値
19.5196
安値
19.4300
高値
19.5600
出来高
57
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
7.06%
6ヶ月の変化
6.07%
1年の変化
-11.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K