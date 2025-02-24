Dövizler / SOJC
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N
23.8600 USD 0.0400 (0.17%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOJC fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.8200 ve Yüksek fiyatı olarak 23.9070 aralığında işlem gördü.
Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
23.8200 23.9070
Yıllık aralık
21.0515 24.9300
- Önceki kapanış
- 23.9000
- Açılış
- 23.8400
- Satış
- 23.8600
- Alış
- 23.8630
- Düşük
- 23.8200
- Yüksek
- 23.9070
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 4.54%
- 6 aylık değişim
- 10.57%
- Yıllık değişim
- -3.98%
21 Eylül, Pazar