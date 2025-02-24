Валюты / SOJC
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N
23.8000 USD 0.1512 (0.63%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOJC за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.8000, а максимальная — 24.0199.
Следите за динамикой Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.8000 24.0199
Годовой диапазон
21.0515 24.9300
- Предыдущее закрытие
- 23.9512
- Open
- 23.9503
- Bid
- 23.8000
- Ask
- 23.8030
- Low
- 23.8000
- High
- 24.0199
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 4.28%
- 6-месячное изменение
- 10.29%
- Годовое изменение
- -4.23%
