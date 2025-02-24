クォートセクション
通貨 / SOJC
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N

23.9000 USD 0.0650 (0.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOJCの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり23.8973の安値と23.9600の高値で取引されました。

Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Nダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.8973 23.9600
1年のレンジ
21.0515 24.9300
以前の終値
23.9650
始値
23.9100
買値
23.9000
買値
23.9030
安値
23.8973
高値
23.9600
出来高
22
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
4.72%
6ヶ月の変化
10.75%
1年の変化
-3.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K