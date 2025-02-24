通貨 / SOJC
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N
23.9000 USD 0.0650 (0.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOJCの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり23.8973の安値と23.9600の高値で取引されました。
Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Nダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.8973 23.9600
1年のレンジ
21.0515 24.9300
- 以前の終値
- 23.9650
- 始値
- 23.9100
- 買値
- 23.9000
- 買値
- 23.9030
- 安値
- 23.8973
- 高値
- 23.9600
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 4.72%
- 6ヶ月の変化
- 10.75%
- 1年の変化
- -3.82%
