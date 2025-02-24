CotizacionesSecciones
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N

23.9650 USD 0.1650 (0.69%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SOJC de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.8300, mientras que el máximo ha alcanzado 24.0237.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
23.8300 24.0237
Rango anual
21.0515 24.9300
Cierres anteriores
23.8000
Open
23.8750
Bid
23.9650
Ask
23.9680
Low
23.8300
High
24.0237
Volumen
41
Cambio diario
0.69%
Cambio mensual
5.00%
Cambio a 6 meses
11.05%
Cambio anual
-3.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B