KurseKategorien
Währungen / SOJC
Zurück zum Aktien

SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N

23.9000 USD 0.0650 (0.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOJC hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8973 bis zu einem Hoch von 23.9600 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOJC News

Tagesspanne
23.8973 23.9600
Jahresspanne
21.0515 24.9300
Vorheriger Schlusskurs
23.9650
Eröffnung
23.9100
Bid
23.9000
Ask
23.9030
Tief
23.8973
Hoch
23.9600
Volumen
22
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
4.72%
6-Monatsänderung
10.75%
Jahresänderung
-3.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K