SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N
23.9000 USD 0.0650 (0.27%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOJC hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8973 bis zu einem Hoch von 23.9600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.8973 23.9600
Jahresspanne
21.0515 24.9300
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.9650
- Eröffnung
- 23.9100
- Bid
- 23.9000
- Ask
- 23.9030
- Tief
- 23.8973
- Hoch
- 23.9600
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 4.72%
- 6-Monatsänderung
- 10.75%
- Jahresänderung
- -3.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K