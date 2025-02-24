CotaçõesSeções
Moedas / SOJC
Voltar para Ações

SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N

23.9650 USD 0.1650 (0.69%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SOJC para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.8300 e o mais alto foi 24.0237.

Veja a dinâmica do par de moedas Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOJC Notícias

Faixa diária
23.8300 24.0237
Faixa anual
21.0515 24.9300
Fechamento anterior
23.8000
Open
23.8750
Bid
23.9650
Ask
23.9680
Low
23.8300
High
24.0237
Volume
41
Mudança diária
0.69%
Mudança mensal
5.00%
Mudança de 6 meses
11.05%
Mudança anual
-3.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh