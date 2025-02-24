Moedas / SOJC
SOJC: Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N
23.9650 USD 0.1650 (0.69%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOJC para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.8300 e o mais alto foi 24.0237.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern Company (The) Series 2017B 5.25% Junior Subordinated N. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SOJC Notícias
Faixa diária
23.8300 24.0237
Faixa anual
21.0515 24.9300
- Fechamento anterior
- 23.8000
- Open
- 23.8750
- Bid
- 23.9650
- Ask
- 23.9680
- Low
- 23.8300
- High
- 24.0237
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 5.00%
- Mudança de 6 meses
- 11.05%
- Mudança anual
- -3.56%
