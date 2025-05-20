FiyatlarBölümler
SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc

0.96 USD 0.04 (4.35%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOHO fiyatı bugün 4.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.89 ve Yüksek fiyatı olarak 1.19 aralığında işlem gördü.

Sotherly Hotels Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.89 1.19
Yıllık aralık
0.60 1.54
Önceki kapanış
0.92
Açılış
0.95
Satış
0.96
Alış
1.26
Düşük
0.89
Yüksek
1.19
Hacim
2.176 K
Günlük değişim
4.35%
Aylık değişim
31.51%
6 aylık değişim
39.13%
Yıllık değişim
-20.66%
21 Eylül, Pazar