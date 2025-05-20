Moedas / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.92 USD 0.08 (9.52%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOHO para hoje mudou para 9.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.83 e o mais alto foi 1.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Sotherly Hotels Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.83 1.00
Faixa anual
0.60 1.54
- Fechamento anterior
- 0.84
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Low
- 0.83
- High
- 1.00
- Volume
- 779
- Mudança diária
- 9.52%
- Mudança mensal
- 26.03%
- Mudança de 6 meses
- 33.33%
- Mudança anual
- -23.97%
