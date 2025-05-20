Divisas / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.84 USD 0.02 (2.33%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOHO de hoy ha cambiado un -2.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.82, mientras que el máximo ha alcanzado 0.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sotherly Hotels Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SOHO News
- Sotherly Hotels obtiene un préstamo de 42 millones de dólares para el Hotel DeSoto en Savannah
- Sotherly Hotels secures $42 million loan for DeSoto Hotel in Savannah
- Social Housing REIT declares interim dividend of 1.4055p per share
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Lamar Advertising (LAMR) Q2 FFO Surpass Estimates
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Sotherly Hotels declares quarterly dividends for preferred stock
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Sotherly Hotels receives default notice on Georgian Terrace mortgage
- Sotherly Hotels stock hits 52-week low at $15.51 amid market shifts
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Social Housing REIT sets higher dividend target for 2025
Rango diario
0.82 0.89
Rango anual
0.60 1.54
- Cierres anteriores
- 0.86
- Open
- 0.82
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.82
- High
- 0.89
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -2.33%
- Cambio mensual
- 15.07%
- Cambio a 6 meses
- 21.74%
- Cambio anual
- -30.58%
