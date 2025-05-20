货币 / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.84 USD 0.02 (2.33%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOHO汇率已更改-2.33%。当日，交易品种以低点0.82和高点0.89进行交易。
关注Sotherly Hotels Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOHO新闻
- Sotherly Hotels secures $42 million loan for DeSoto Hotel in Savannah
- Social Housing REIT declares interim dividend of 1.4055p per share
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Lamar Advertising (LAMR) Q2 FFO Surpass Estimates
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Sotherly Hotels declares quarterly dividends for preferred stock
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Sotherly Hotels receives default notice on Georgian Terrace mortgage
- Sotherly Hotels stock hits 52-week low at $15.51 amid market shifts
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Social Housing REIT sets higher dividend target for 2025
日范围
0.82 0.89
年范围
0.60 1.54
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.82
- 卖价
- 0.84
- 买价
- 1.14
- 最低价
- 0.82
- 最高价
- 0.89
- 交易量
- 40
- 日变化
- -2.33%
- 月变化
- 15.07%
- 6个月变化
- 21.74%
- 年变化
- -30.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值