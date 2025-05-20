통화 / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.96 USD 0.04 (4.35%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOHO 환율이 오늘 4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.89이고 고가는 1.19이었습니다.
Sotherly Hotels Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOHO News
- Sotherly Hotels secures $42 million loan for DeSoto Hotel in Savannah
- Social Housing REIT declares interim dividend of 1.4055p per share
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Lamar Advertising (LAMR) Q2 FFO Surpass Estimates
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Sotherly Hotels declares quarterly dividends for preferred stock
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Sotherly Hotels receives default notice on Georgian Terrace mortgage
- Sotherly Hotels stock hits 52-week low at $15.51 amid market shifts
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Social Housing REIT sets higher dividend target for 2025
일일 변동 비율
0.89 1.19
년간 변동
0.60 1.54
- 이전 종가
- 0.92
- 시가
- 0.95
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- 저가
- 0.89
- 고가
- 1.19
- 볼륨
- 2.176 K
- 일일 변동
- 4.35%
- 월 변동
- 31.51%
- 6개월 변동
- 39.13%
- 년간 변동율
- -20.66%
20 9월, 토요일