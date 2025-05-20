Валюты / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.86 USD 0.04 (4.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOHO за сегодня изменился на -4.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.82, а максимальная — 0.96.
Следите за динамикой Sotherly Hotels Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.82 0.96
Годовой диапазон
0.60 1.54
- Предыдущее закрытие
- 0.90
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Low
- 0.82
- High
- 0.96
- Объем
- 381
- Дневное изменение
- -4.44%
- Месячное изменение
- 17.81%
- 6-месячное изменение
- 24.64%
- Годовое изменение
- -28.93%
