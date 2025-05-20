Währungen / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.98 USD 0.06 (6.52%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOHO hat sich für heute um 6.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.89 bis zu einem Hoch von 1.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sotherly Hotels Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOHO News
- Sotherly Hotels secures $42 million loan for DeSoto Hotel in Savannah
- Social Housing REIT declares interim dividend of 1.4055p per share
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Lamar Advertising (LAMR) Q2 FFO Surpass Estimates
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Sotherly Hotels declares quarterly dividends for preferred stock
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Sotherly Hotels receives default notice on Georgian Terrace mortgage
- Sotherly Hotels stock hits 52-week low at $15.51 amid market shifts
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Social Housing REIT sets higher dividend target for 2025
Tagesspanne
0.89 1.19
Jahresspanne
0.60 1.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.92
- Eröffnung
- 0.95
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Tief
- 0.89
- Hoch
- 1.19
- Volumen
- 1.982 K
- Tagesänderung
- 6.52%
- Monatsänderung
- 34.25%
- 6-Monatsänderung
- 42.03%
- Jahresänderung
- -19.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K