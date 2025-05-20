通貨 / SOHO
SOHO: Sotherly Hotels Inc
0.92 USD 0.08 (9.52%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOHOの今日の為替レートは、9.52%変化しました。日中、通貨は1あたり0.83の安値と1.00の高値で取引されました。
Sotherly Hotels Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOHO News
- Sotherly Hotels secures $42 million loan for DeSoto Hotel in Savannah
- Social Housing REIT declares interim dividend of 1.4055p per share
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Lamar Advertising (LAMR) Q2 FFO Surpass Estimates
- Clipper Realty Inc. (CLPR) Beats Q2 FFO Estimates
- National Health Investors (NHI) Tops Q2 FFO Estimates
- Sotherly Hotels declares quarterly dividends for preferred stock
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Sotherly Hotels receives default notice on Georgian Terrace mortgage
- Sotherly Hotels stock hits 52-week low at $15.51 amid market shifts
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Social Housing REIT sets higher dividend target for 2025
1日のレンジ
0.83 1.00
1年のレンジ
0.60 1.54
- 以前の終値
- 0.84
- 始値
- 0.84
- 買値
- 0.92
- 買値
- 1.22
- 安値
- 0.83
- 高値
- 1.00
- 出来高
- 779
- 1日の変化
- 9.52%
- 1ヶ月の変化
- 26.03%
- 6ヶ月の変化
- 33.33%
- 1年の変化
- -23.97%
