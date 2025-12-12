KotasyonBölümler
SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.

10.1000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Diğer semboller Baz: ABD Doları Kâr para birimi: ABD Doları

SOCA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0800 ve Yüksek fiyatı olarak 10.1000 aralığında işlem gördü.

Solarius Capital Acquisition Corp. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SOCA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi 10.1000 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0800 - 10.1000 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 14 değerine ulaştı. SOCA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu?

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.1000 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.41% ve USD değerlerini izler. SOCA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SOCA hisse senedi nasıl alınır?

Solarius Capital Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.1000 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1000 ve Ask 10.1030 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 14 ve günlük değişim oranı 0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SOCA fiyat hareketlerini takip edin.

SOCA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9400 - 10.1500 ve mevcut fiyatı 10.1000 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1000 veya Ask 10.1030 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı 1.41% değerlerini karşılaştırır. SOCA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.1500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9400 - 10.1500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Solarius Capital Acquisition Corp. performansını takip edin.

Solarius Capital Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9400 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1000 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9400 - 10.1500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SOCA fiyat hareketlerini izleyin.

SOCA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Solarius Capital Acquisition Corp. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.1000 ve yıllık değişim oranı 1.41% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
10.0800 10.1000
Yıllık aralık
9.9400 10.1500
Önceki kapanış
10.1000
Açılış
10.0800
Satış
10.1000
Alış
10.1030
Düşük
10.0800
Yüksek
10.1000
Hacim
14
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-0.20%
6 aylık değişim
1.41%
Yıllık değişim
1.41%
