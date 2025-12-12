КотировкиРазделы
SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.

10.0700 USD 0.0300 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOCA за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0644, а максимальная — 10.0750.

Следите за динамикой Solarius Capital Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOCA сегодня?

Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) сегодня оценивается на уровне 10.0700. Инструмент торгуется в пределах 10.0644 - 10.0750, вчерашнее закрытие составило 10.1000, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solarius Capital Acquisition Corp.?

Solarius Capital Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения SOCA на графике в реальном времени.

Как купить акции SOCA?

Вы можете купить акции Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) по текущей цене 10.0700. Ордера обычно размещаются около 10.0700 или 10.0730, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOCA?

Инвестирование в Solarius Capital Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9400 - 10.1500 и текущей цены 10.0700. Многие сравнивают -0.49% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.0700 или 10.0730. Изучайте ежедневные изменения цены SOCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solarius Capital Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) за последний год составила 10.1500. Акции заметно колебались в пределах 9.9400 - 10.1500, сравнение с 10.1000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solarius Capital Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solarius Capital Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) за год составила 9.9400. Сравнение с текущими 10.0700 и 9.9400 - 10.1500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOCA?

В прошлом Solarius Capital Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1000 и 1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0644 10.0750
Годовой диапазон
9.9400 10.1500
Предыдущее закрытие
10.1000
Open
10.0750
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Low
10.0644
High
10.0750
Объем
8
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.49%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.10%
