SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
Курс SOCA за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0644, а максимальная — 10.0750.
Следите за динамикой Solarius Capital Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOCA сегодня?
Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) сегодня оценивается на уровне 10.0700. Инструмент торгуется в пределах 10.0644 - 10.0750, вчерашнее закрытие составило 10.1000, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Solarius Capital Acquisition Corp.?
Solarius Capital Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения SOCA на графике в реальном времени.
Как купить акции SOCA?
Вы можете купить акции Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) по текущей цене 10.0700. Ордера обычно размещаются около 10.0700 или 10.0730, тогда как 8 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOCA?
Инвестирование в Solarius Capital Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9400 - 10.1500 и текущей цены 10.0700. Многие сравнивают -0.49% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.0700 или 10.0730. Изучайте ежедневные изменения цены SOCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solarius Capital Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) за последний год составила 10.1500. Акции заметно колебались в пределах 9.9400 - 10.1500, сравнение с 10.1000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Solarius Capital Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solarius Capital Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) за год составила 9.9400. Сравнение с текущими 10.0700 и 9.9400 - 10.1500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOCA?
В прошлом Solarius Capital Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1000 и 1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1000
- Open
- 10.0750
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Low
- 10.0644
- High
- 10.0750
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- 1.10%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.