SOCA: ソラリアス・キャピタル・アクイジション

10.0700 USD 0.0300 (0.30%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

SOCAの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0644の安値と10.0750の高値で取引されました。

ソラリアス・キャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SOCA株の現在の価格は？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株価は本日10.0700です。10.0644 - 10.0750内で取引され、前日の終値は10.1000、取引量は8に達しました。SOCAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの現在の価格は10.0700です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。SOCAの動きはライブチャートで確認できます。

SOCA株を買う方法は？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株は現在10.0700で購入可能です。注文は通常10.0700または10.0730付近で行われ、8や-0.05%が市場の動きを示します。SOCAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOCA株に投資する方法は？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9400 - 10.1500と現在の10.0700を考慮します。注文は多くの場合10.0700や10.0730で行われる前に、-0.49%や1.10%と比較されます。SOCAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株の最高値は？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.1500でした。9.9400 - 10.1500内で株価は大きく変動し、10.1000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ソラリアス・キャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株の最低値は？

ソラリアス・キャピタル・アクイジション(SOCA)の年間最安値は9.9400でした。現在の10.0700や9.9400 - 10.1500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOCAの動きはライブチャートで確認できます。

SOCAの株式分割はいつ行われましたか？

ソラリアス・キャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1000、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0644 10.0750
1年のレンジ
9.9400 10.1500
以前の終値
10.1000
始値
10.0750
買値
10.0700
買値
10.0730
安値
10.0644
高値
10.0750
出来高
8
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
-0.49%
6ヶ月の変化
1.10%
1年の変化
1.10%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待