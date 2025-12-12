- 概要
SOCA: ソラリアス・キャピタル・アクイジション
SOCAの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0644の安値と10.0750の高値で取引されました。
ソラリアス・キャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SOCA株の現在の価格は？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株価は本日10.0700です。10.0644 - 10.0750内で取引され、前日の終値は10.1000、取引量は8に達しました。SOCAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの現在の価格は10.0700です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。SOCAの動きはライブチャートで確認できます。
SOCA株を買う方法は？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株は現在10.0700で購入可能です。注文は通常10.0700または10.0730付近で行われ、8や-0.05%が市場の動きを示します。SOCAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOCA株に投資する方法は？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.9400 - 10.1500と現在の10.0700を考慮します。注文は多くの場合10.0700や10.0730で行われる前に、-0.49%や1.10%と比較されます。SOCAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株の最高値は？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.1500でした。9.9400 - 10.1500内で株価は大きく変動し、10.1000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ソラリアス・キャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ソラリアス・キャピタル・アクイジションの株の最低値は？
ソラリアス・キャピタル・アクイジション(SOCA)の年間最安値は9.9400でした。現在の10.0700や9.9400 - 10.1500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOCAの動きはライブチャートで確認できます。
SOCAの株式分割はいつ行われましたか？
ソラリアス・キャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1000、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.1000
- 始値
- 10.0750
- 買値
- 10.0700
- 買値
- 10.0730
- 安値
- 10.0644
- 高値
- 10.0750
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- 1.10%
- 1年の変化
- 1.10%
