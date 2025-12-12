- Übersicht
SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von SOCA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0800 bis zu einem Hoch von 10.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solarius Capital Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOCA heute?
Die Aktie von Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) notiert heute bei 10.1000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0800 - 10.1000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1000 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von SOCA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOCA Dividenden?
Solarius Capital Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.1000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOCA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOCA-Aktien?
Sie können Aktien von Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) zum aktuellen Kurs von 10.1000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1000 oder 10.1030 platziert, während 14 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOCA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOCA-Aktien?
Bei einer Investition in Solarius Capital Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9400 - 10.1500 und der aktuelle Kurs 10.1000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 1.41%, bevor sie Orders zu 10.1000 oder 10.1030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOCA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Solarius Capital Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) im vergangenen Jahr lag bei 10.1500. Innerhalb von 9.9400 - 10.1500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Solarius Capital Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Solarius Capital Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) im Laufe des Jahres betrug 9.9400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1000 und der Spanne 9.9400 - 10.1500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOCA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOCA statt?
Solarius Capital Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1000 und 1.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1000
- Eröffnung
- 10.0800
- Bid
- 10.1000
- Ask
- 10.1030
- Tief
- 10.0800
- Hoch
- 10.1000
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.41%
- Jahresänderung
- 1.41%
