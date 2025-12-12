- Visão do mercado
SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
A taxa do SOCA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0800 e o mais alto foi 10.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas Solarius Capital Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOCA hoje?
Hoje Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) está avaliado em 10.1000. O instrumento é negociado dentro de 10.0800 - 10.1000, o fechamento de ontem foi 10.1000, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOCA em tempo real.
As ações de Solarius Capital Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Solarius Capital Acquisition Corp. está avaliado em 10.1000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.41% e USD. Monitore os movimentos de SOCA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOCA?
Você pode comprar ações de Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) pelo preço atual 10.1000. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1000 ou 10.1030, enquanto 14 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOCA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOCA?
Investir em Solarius Capital Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9400 - 10.1500 e o preço atual 10.1000. Muitos comparam -0.20% e 1.41% antes de enviar ordens em 10.1000 ou 10.1030. Estude as mudanças diárias de preço de SOCA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Solarius Capital Acquisition Corp.?
O maior preço de Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) no último ano foi 10.1500. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9400 - 10.1500, e a comparação com 10.1000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Solarius Capital Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Solarius Capital Acquisition Corp.?
O menor preço de Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) no ano foi 9.9400. A comparação com o preço atual 10.1000 e 9.9400 - 10.1500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOCA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOCA?
No passado Solarius Capital Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1000 e 1.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1000
- Open
- 10.0800
- Bid
- 10.1000
- Ask
- 10.1030
- Low
- 10.0800
- High
- 10.1000
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 1.41%
- Mudança anual
- 1.41%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.