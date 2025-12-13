SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
今日SOCA汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.0644和高点10.0750进行交易。
关注Solarius Capital Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SOCA股票今天的价格是多少？
Solarius Capital Acquisition Corp.股票今天的定价为10.0700。它在10.0644 - 10.0750范围内交易，昨天的收盘价为10.1000，交易量达到8。SOCA的实时价格图表显示了这些更新。
Solarius Capital Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Solarius Capital Acquisition Corp.目前的价值为10.0700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.10%和USD。实时查看图表以跟踪SOCA走势。
如何购买SOCA股票？
您可以以10.0700的当前价格购买Solarius Capital Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.0700或10.0730附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注SOCA的实时图表更新。
如何投资SOCA股票？
投资Solarius Capital Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9400 - 10.1500和当前价格10.0700。许多人在以10.0700或10.0730下订单之前，会比较-0.49%和。实时查看SOCA价格图表，了解每日变化。
Solarius Capital Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Solarius Capital Acquisition Corp.的最高价格是10.1500。在9.9400 - 10.1500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solarius Capital Acquisition Corp.的绩效。
Solarius Capital Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Solarius Capital Acquisition Corp.（SOCA）的最低价格为9.9400。将其与当前的10.0700和9.9400 - 10.1500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOCA股票是什么时候拆分的？
Solarius Capital Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1000和1.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.1000
- 开盘价
- 10.0750
- 卖价
- 10.0700
- 买价
- 10.0730
- 最低价
- 10.0644
- 最高价
- 10.0750
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- 1.10%
- 年变化
- 1.10%