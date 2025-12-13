报价部分
货币 / SOCA
回到股票

SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.

10.0700 USD 0.0300 (0.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOCA汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.0644和高点10.0750进行交易。

关注Solarius Capital Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOCA股票今天的价格是多少？

Solarius Capital Acquisition Corp.股票今天的定价为10.0700。它在10.0644 - 10.0750范围内交易，昨天的收盘价为10.1000，交易量达到8。SOCA的实时价格图表显示了这些更新。

Solarius Capital Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Solarius Capital Acquisition Corp.目前的价值为10.0700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.10%和USD。实时查看图表以跟踪SOCA走势。

如何购买SOCA股票？

您可以以10.0700的当前价格购买Solarius Capital Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.0700或10.0730附近，而8和-0.05%显示市场活动。立即关注SOCA的实时图表更新。

如何投资SOCA股票？

投资Solarius Capital Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.9400 - 10.1500和当前价格10.0700。许多人在以10.0700或10.0730下订单之前，会比较-0.49%和。实时查看SOCA价格图表，了解每日变化。

Solarius Capital Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Solarius Capital Acquisition Corp.的最高价格是10.1500。在9.9400 - 10.1500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Solarius Capital Acquisition Corp.的绩效。

Solarius Capital Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Solarius Capital Acquisition Corp.（SOCA）的最低价格为9.9400。将其与当前的10.0700和9.9400 - 10.1500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOCA股票是什么时候拆分的？

Solarius Capital Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1000和1.10%中可见。

日范围
10.0644 10.0750
年范围
9.9400 10.1500
前一天收盘价
10.1000
开盘价
10.0750
卖价
10.0700
买价
10.0730
最低价
10.0644
最高价
10.0750
交易量
8
日变化
-0.30%
月变化
-0.49%
6个月变化
1.10%
年变化
1.10%
13 十二月, 星期六