SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
Le taux de change de SOCA a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0644 et à un maximum de 10.0750.
Suivez la dynamique Solarius Capital Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOCA aujourd'hui ?
L'action Solarius Capital Acquisition Corp. est cotée à 10.0700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0644 - 10.0750, a clôturé hier à 10.1000 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de SOCA présente ces mises à jour.
L'action Solarius Capital Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Solarius Capital Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.0700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOCA.
Comment acheter des actions SOCA ?
Vous pouvez acheter des actions Solarius Capital Acquisition Corp. au cours actuel de 10.0700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0700 ou de 10.0730, le 8 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOCA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOCA ?
Investir dans Solarius Capital Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9400 - 10.1500 et le prix actuel 10.0700. Beaucoup comparent -0.49% et 1.10% avant de passer des ordres à 10.0700 ou 10.0730. Consultez le graphique du cours de SOCA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Solarius Capital Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Solarius Capital Acquisition Corp. l'année dernière était 10.1500. Au cours de 9.9400 - 10.1500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Solarius Capital Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Solarius Capital Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) sur l'année a été 9.9400. Sa comparaison avec 10.0700 et 9.9400 - 10.1500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOCA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOCA a-t-elle été divisée ?
Solarius Capital Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1000 et 1.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1000
- Ouverture
- 10.0750
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Plus Bas
- 10.0644
- Plus Haut
- 10.0750
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- -0.49%
- Changement à 6 Mois
- 1.10%
- Changement Annuel
- 1.10%
