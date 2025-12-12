- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOCA: Solarius Capital Acquisition Corp.
Il tasso di cambio SOCA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0800 e ad un massimo di 10.1000.
Segui le dinamiche di Solarius Capital Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOCA oggi?
Oggi le azioni Solarius Capital Acquisition Corp. sono prezzate a 10.1000. Viene scambiato all'interno di 10.0800 - 10.1000, la chiusura di ieri è stata 10.1000 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOCA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Solarius Capital Acquisition Corp. pagano dividendi?
Solarius Capital Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.1000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOCA.
Come acquistare azioni SOCA?
Puoi acquistare azioni Solarius Capital Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.1000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1000 o 10.1030, mentre 14 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOCA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOCA?
Investire in Solarius Capital Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9400 - 10.1500 e il prezzo attuale 10.1000. Molti confrontano -0.20% e 1.41% prima di effettuare ordini su 10.1000 o 10.1030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOCA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Solarius Capital Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Solarius Capital Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.1500. All'interno di 9.9400 - 10.1500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Solarius Capital Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Solarius Capital Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Solarius Capital Acquisition Corp. (SOCA) nel corso dell'anno è stato 9.9400. Confrontandolo con gli attuali 10.1000 e 9.9400 - 10.1500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOCA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOCA?
Solarius Capital Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1000 e 1.41%.
- Chiusura Precedente
- 10.1000
- Apertura
- 10.0800
- Bid
- 10.1000
- Ask
- 10.1030
- Minimo
- 10.0800
- Massimo
- 10.1000
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 1.41%
- Variazione Annuale
- 1.41%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev