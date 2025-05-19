FiyatlarBölümler
Dövizler / SOC
SOC: Sable Offshore Corp

23.55 USD 0.51 (2.12%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOC fiyatı bugün -2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.10 ve Yüksek fiyatı olarak 24.18 aralığında işlem gördü.

Sable Offshore Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SOC haberleri

Günlük aralık
23.10 24.18
Yıllık aralık
16.26 34.58
Önceki kapanış
24.06
Açılış
23.92
Satış
23.55
Alış
23.85
Düşük
23.10
Yüksek
24.18
Hacim
5.765 K
Günlük değişim
-2.12%
Aylık değişim
-10.49%
6 aylık değişim
-5.95%
Yıllık değişim
0.08%
21 Eylül, Pazar