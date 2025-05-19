Dövizler / SOC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SOC: Sable Offshore Corp
23.55 USD 0.51 (2.12%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOC fiyatı bugün -2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.10 ve Yüksek fiyatı olarak 24.18 aralığında işlem gördü.
Sable Offshore Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOC haberleri
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Implied Volatility Surging for Sable Offshore Stock Options
- Tesla shareholder group urges probe, ‘appropriate remedial action’ from Nasdaq over Elon Musk’s $29 billion pay package
- Sable Offshore: Stretched Valuation Not Justified By Risk Or Future EBITDA – Avoid (SOC)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- Pilgrim Global ICAV sells Sable Offshore (SOC) shares worth $3.6m
- Sable Offshore stock surges after partial court win
- Sable Offshore Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Sable Offshore Stock: Underappreciated And Undervalued (NYSE:SOC)
- Sable Offshore Corp. Announces Shareholder Voting Results
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Benchmark maintains Buy on Sable Offshore, $47 target amid injunction
- Sable Offshore Corp stock sinks following court injunction
- TD Cowen maintains $40 target on Sable Offshore stock
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Sable Offshore completes key pipeline tests
- Sable Offshore Corp. Announces Closing of Upsized Public Offering of Common Stock and Full Exercise of Underwriters’ Option
- Sable Offshore Corp. Announces Upsize and Pricing of Public Offering of Common Stock
- Sable Offshore plans $200 million stock offering
- Benchmark raises Sable Offshore price target to $47, maintains buy
- Sable Offshore shares surge on production restart
- Sable Offshore stock target lifted to $40 at TD Cowen
Günlük aralık
23.10 24.18
Yıllık aralık
16.26 34.58
- Önceki kapanış
- 24.06
- Açılış
- 23.92
- Satış
- 23.55
- Alış
- 23.85
- Düşük
- 23.10
- Yüksek
- 24.18
- Hacim
- 5.765 K
- Günlük değişim
- -2.12%
- Aylık değişim
- -10.49%
- 6 aylık değişim
- -5.95%
- Yıllık değişim
- 0.08%
21 Eylül, Pazar