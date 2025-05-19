KurseKategorien
SOC: Sable Offshore Corp

24.06 USD 0.43 (1.76%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOC hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.77 bis zu einem Hoch von 24.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sable Offshore Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.77 24.35
Jahresspanne
16.26 34.58
Vorheriger Schlusskurs
24.49
Eröffnung
24.22
Bid
24.06
Ask
24.36
Tief
22.77
Hoch
24.35
Volumen
7.784 K
Tagesänderung
-1.76%
Monatsänderung
-8.55%
6-Monatsänderung
-3.91%
Jahresänderung
2.25%
