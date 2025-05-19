Währungen / SOC
SOC: Sable Offshore Corp
24.06 USD 0.43 (1.76%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOC hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.77 bis zu einem Hoch von 24.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sable Offshore Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOC News
Tagesspanne
22.77 24.35
Jahresspanne
16.26 34.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.49
- Eröffnung
- 24.22
- Bid
- 24.06
- Ask
- 24.36
- Tief
- 22.77
- Hoch
- 24.35
- Volumen
- 7.784 K
- Tagesänderung
- -1.76%
- Monatsänderung
- -8.55%
- 6-Monatsänderung
- -3.91%
- Jahresänderung
- 2.25%
