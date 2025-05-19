Moedas / SOC
SOC: Sable Offshore Corp
23.12 USD 1.37 (5.59%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOC para hoje mudou para -5.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.07 e o mais alto foi 24.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Sable Offshore Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SOC Notícias
Faixa diária
23.07 24.22
Faixa anual
16.26 34.58
- Fechamento anterior
- 24.49
- Open
- 24.22
- Bid
- 23.12
- Ask
- 23.42
- Low
- 23.07
- High
- 24.22
- Volume
- 1.927 K
- Mudança diária
- -5.59%
- Mudança mensal
- -12.12%
- Mudança de 6 meses
- -7.67%
- Mudança anual
- -1.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh