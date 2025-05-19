Валюты / SOC
SOC: Sable Offshore Corp
22.42 USD 0.44 (2.00%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOC за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.93, а максимальная — 23.00.
Следите за динамикой Sable Offshore Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOC
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Fox, PACS Group, News Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO), Fox (NASDAQ:FOX)
- Implied Volatility Surging for Sable Offshore Stock Options
- Tesla shareholder group urges probe, ‘appropriate remedial action’ from Nasdaq over Elon Musk’s $29 billion pay package
- Sable Offshore: Stretched Valuation Not Justified By Risk Or Future EBITDA – Avoid (SOC)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- Pilgrim Global ICAV sells Sable Offshore (SOC) shares worth $3.6m
- Sable Offshore stock surges after partial court win
- Sable Offshore Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Sable Offshore Stock: Underappreciated And Undervalued (NYSE:SOC)
- Sable Offshore Corp. Announces Shareholder Voting Results
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- 5 Stock Picks Last Month From Wall Street's Most Accurate Analysts - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Benchmark maintains Buy on Sable Offshore, $47 target amid injunction
- Sable Offshore Corp stock sinks following court injunction
- TD Cowen maintains $40 target on Sable Offshore stock
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Sable Offshore completes key pipeline tests
- Sable Offshore Corp. Announces Closing of Upsized Public Offering of Common Stock and Full Exercise of Underwriters’ Option
- Sable Offshore Corp. Announces Upsize and Pricing of Public Offering of Common Stock
- Sable Offshore plans $200 million stock offering
- Benchmark raises Sable Offshore price target to $47, maintains buy
- Sable Offshore shares surge on production restart
- Sable Offshore stock target lifted to $40 at TD Cowen
Дневной диапазон
21.93 23.00
Годовой диапазон
16.26 34.58
- Предыдущее закрытие
- 21.98
- Open
- 22.66
- Bid
- 22.42
- Ask
- 22.72
- Low
- 21.93
- High
- 23.00
- Объем
- 5.504 K
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- -14.79%
- 6-месячное изменение
- -10.46%
- Годовое изменение
- -4.72%
