FiyatlarBölümler
Dövizler / SOBR
Geri dön - Hisse senetleri

SOBR: SOBR Safe Inc

3.38 USD 0.13 (4.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SOBR fiyatı bugün 4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.24 ve Yüksek fiyatı olarak 3.38 aralığında işlem gördü.

SOBR Safe Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOBR haberleri

Günlük aralık
3.24 3.38
Yıllık aralık
0.24 19.35
Önceki kapanış
3.25
Açılış
3.27
Satış
3.38
Alış
3.68
Düşük
3.24
Yüksek
3.38
Hacim
34
Günlük değişim
4.00%
Aylık değişim
12.67%
6 aylık değişim
589.80%
Yıllık değişim
-48.79%
21 Eylül, Pazar