Dövizler / SOBR
SOBR: SOBR Safe Inc
3.38 USD 0.13 (4.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOBR fiyatı bugün 4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.24 ve Yüksek fiyatı olarak 3.38 aralığında işlem gördü.
SOBR Safe Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SOBR haberleri
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
Günlük aralık
3.24 3.38
Yıllık aralık
0.24 19.35
- Önceki kapanış
- 3.25
- Açılış
- 3.27
- Satış
- 3.38
- Alış
- 3.68
- Düşük
- 3.24
- Yüksek
- 3.38
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 4.00%
- Aylık değişim
- 12.67%
- 6 aylık değişim
- 589.80%
- Yıllık değişim
- -48.79%
21 Eylül, Pazar