SOBR: SOBR Safe Inc
3.32 USD 0.07 (2.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOBR hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.24 bis zu einem Hoch von 3.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die SOBR Safe Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.24 3.32
Jahresspanne
0.24 19.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.25
- Eröffnung
- 3.27
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Tief
- 3.24
- Hoch
- 3.32
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- 10.67%
- 6-Monatsänderung
- 577.55%
- Jahresänderung
- -49.70%
